В частности, Регламент разработан Сторонами в соответствии с законами Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года, «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221, «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 695 «Некоторые вопросы документирования и управления документацией в Министерстве финансов Республики Казахстан» и устанавливает регламент взаимодействия между некоторыми структурными подразделениями Министерства финансов Республики Казахстан при рассмотрении обращений физических и юридических лиц в сфере государственных закупок.

Участниками взаимодействия по настоящему Регламенту являются Стороны, осуществляющие взаимодействие в сфере государственных закупок в процессе осуществления возложенных на них функций.

Для целей Регламента полномочия Сторон в сфере государственных закупок распределяются следующим образом:

1) структурное подразделение Министерства, осуществляющее государственное регулирование и методологическое обеспечение в сфере государственных закупок (далее - СП по МГЗ) - рассмотрение нормативных правовых актов в сфере государственных закупок (совершенствование законодательства о государственных закупках);

2) структурное подразделение Министерства, осуществляющее взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СП по СМИ) - рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих на веб-сайт Министерства, а также на блог Министра финансов РК;

3) структурное подразделение Министерства, осуществляющее функции единого организатора государственных закупок (далее - СП по ЕОГЗ) - рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам организации и проведения государственных закупок (разработка и утверждение годового плана государственных закупок, выбор поставщика, заключение и исполнение договора о государственных закупках и др.);

4) структурное подразделение Министерства, осуществляющее государственный аудит и финансовый контроль (далее - СП по ГА) - рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о государственных закупках, возникающих в рамках внутреннего государственного аудита и финансового контроля;

5) структурное подразделение Министерства, осуществляющее функции по координации вопросов информационных технологий и соблюдению требований информационной безопасности АИИС «Электронные государственные закупки» (далее - СП по ИТ);

6) единый оператор в сфере государственных закупок (далее - Оператор) - юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство, осуществляющее реализацию единой технической политики в сфере электронных государственных закупок, в том числе по вопросам обеспечения информационной безопасности АИИС «Электронные государственные закупки».

Приказ вступает в силу со дня его подписания.