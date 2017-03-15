Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Власти Украины решили ввести санкции против российских банков

15 марта 2017, 17:25

Такое решение огласил глава СНБО Александр Турчинов.


Санкции против работающих на Украину российских банков в этой стране введут официально: требование об этом Национальному банку Украины и ее Службе Безопасности направил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), передает "Московский комсомолец".

Напомним, что в последние дни украинские активисты выступили против деятельности российских банков и, в частности, Сбербанка: это произошло после того, как кредитная организация заявила, что в России будет принимать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личность их владельцев документов.

Таким образом, Сбербанк выполнил решение Владимира Путина, хотя и поручившего признавать паспорта самопровозглашенных республик, но при этом объявившего их владельцев гражданами Украины, живущих «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В итоге украинские активисты не только залили монтажной пеной двери ряда отделений Сбербанка в стране, но и замуровали дверь головного офиса Сбербанка в Киеве, после чего его сотрудники отправились на работу в другие отделения.

Теперь же, как сообщает «Прайм», глава СНБО Александр Турчинов поручил Нацбанку и СБУ «провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций».

В России на это решение уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший о «непонимании», которое испытывает «в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически, тождественных вандализму в отношении наших банков».

Фото: president.gov.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...