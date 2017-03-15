Власти Украины решили ввести санкции против российских банков

Санкции против работающих на Украину российских банков в этой стране введут официально: требование об этом Национальному банку Украины и ее Службе Безопасности направил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), передает передает "Московский комсомолец"





Напомним, что в последние дни украинские активисты выступили против деятельности российских банков и, в частности, Сбербанка: это произошло после того, как кредитная организация заявила, что в России будет принимать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личность их владельцев документов.





Таким образом, Сбербанк выполнил решение Владимира Путина, хотя и поручившего признавать паспорта самопровозглашенных республик, но при этом объявившего их владельцев гражданами Украины, живущих «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».





В итоге украинские активисты не только залили монтажной пеной двери ряда отделений Сбербанка в стране, но и замуровали дверь головного офиса Сбербанка в Киеве, после чего его сотрудники отправились на работу в другие отделения.





Теперь же, как сообщает «Прайм», глава СНБО Александр Турчинов поручил Нацбанку и СБУ «провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций».





В России на это решение уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший о «непонимании», которое испытывает «в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически, тождественных вандализму в отношении наших банков».



