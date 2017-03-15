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В Алматы скрывшийся виновник серьезного ДТП "сдался" полиции из-за забытого номера машины

15 марта 2017, 17:26

По счастливой случайности в ДТП обошлось без серьезных травм.


На перекрестке в Алматы в результате ДТП Opel перевернулся на крышу, передает Zakon.kz.

Авария произошла в мкр.Айгерим, на пересечении улиц Шугыла и Туймебаева. Водитель Mitsubishi двигался вверх по ул.Туймебаева. Он буквально вылетел на перекресток, проигнорировав знак "Уступи дорогу", и протаранил выехавший с ул.Шугыла в восточном направлении Opel. Последний от сильного удара перевернулся на крышу.

А водитель Mitsubishi вознамерился скрыться. Его машину нашли в 4 кварталах от места ДТП, по ул.Уркер. Задний госномер автовладелец снял и забрал с собой, а вот передний он, судя по всему, не нашел. Видимо, это и послужило причиной того, что водитель Mitsubishi через некоторое время вернулся и "сдался" полицейским. На место приехали криминалисты, чтобы сверить отпечатки и исключить вероятность подставного человека.


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