В Алматы скрывшийся виновник серьезного ДТП "сдался" полиции из-за забытого номера машины
15 марта 2017, 17:26
По счастливой случайности в ДТП обошлось без серьезных травм.
На перекрестке в Алматы в результате ДТП Opel перевернулся на крышу, передает Zakon.kz.
Авария произошла в мкр.Айгерим, на пересечении улиц Шугыла и Туймебаева. Водитель Mitsubishi двигался вверх по ул.Туймебаева. Он буквально вылетел на перекресток, проигнорировав знак "Уступи дорогу", и протаранил выехавший с ул.Шугыла в восточном направлении Opel. Последний от сильного удара перевернулся на крышу.
А водитель Mitsubishi вознамерился скрыться. Его машину нашли в 4 кварталах от места ДТП, по ул.Уркер. Задний госномер автовладелец снял и забрал с собой, а вот передний он, судя по всему, не нашел. Видимо, это и послужило причиной того, что водитель Mitsubishi через некоторое время вернулся и "сдался" полицейским. На место приехали криминалисты, чтобы сверить отпечатки и исключить вероятность подставного человека.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848990-99762d3a7844a154f8cda3819e34688d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...