Финансовая пирамида привлекла внимание прокуратуры Кызылординской области

Прокуратура области рекомендует быть бдительными, не вкладывать свои деньги в сомнительные сделки, а также воздержаться от рекламирования деятельности компании.

В Кызылординской области начато расследование деятельности финансовой пирамиды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.





По сообщению прокурора Кызылординской области Х.Дауешова, в регионе набирает оборот незарегистрированная в стране компания «Questra Holdings Inc.», действующая на интернет-платформе.





Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора, привлечь новых людей, и обещают в будущем значительные заработки.





В прокуратуре региона отмечают, что в Казахстане запрещается реклама и деятельность финансовых пирамид. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.





"Поскольку характер и метод работы компании содержат все признаки финансовой пирамиды, по указанию прокуратуры области ДВД начато досудебное расследование по ст.217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). Также решается вопрос по привлечению лиц, занимающихся рекламой компании, к административной ответственности по ст.150 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Рекламирование деятельности финансовой пирамиды)", - сообщили в прокуратуре.



