Финансовая пирамида привлекла внимание прокуратуры Кызылординской области
15 марта 2017, 17:37
Прокуратура области рекомендует быть бдительными, не вкладывать свои деньги в сомнительные сделки, а также воздержаться от рекламирования деятельности компании.
В Кызылординской области начато расследование деятельности финансовой пирамиды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По сообщению прокурора Кызылординской области Х.Дауешова, в регионе набирает оборот незарегистрированная в стране компания «Questra Holdings Inc.», действующая на интернет-платформе.
Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора, привлечь новых людей, и обещают в будущем значительные заработки.
В прокуратуре региона отмечают, что в Казахстане запрещается реклама и деятельность финансовых пирамид. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.
"Поскольку характер и метод работы компании содержат все признаки финансовой пирамиды, по указанию прокуратуры области ДВД начато досудебное расследование по ст.217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). Также решается вопрос по привлечению лиц, занимающихся рекламой компании, к административной ответственности по ст.150 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Рекламирование деятельности финансовой пирамиды)", - сообщили в прокуратуре.
Финансовая пирамида – это схема инвестиционного мошенничества, в которой доход образуется за счет поступления денежных средств от привлечения новых инвесторов. Потенциальных инвесторов побуждают вкладывать деньги обещанием получения высоких доходов. Первоначально инвесторам выплачиваются процентные вознаграждения по вкладам. В последующем, по причине невозможности постоянного привлечения новых инвесторов, ресурсы пирамиды сокращаются. Логическим итогом такой ситуации становится крах финансовой пирамиды, в результате которого инвесторы теряют вложенные средства.
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