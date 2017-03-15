В Токио новая опасная мода на странные фотографии

У фотографа есть всего несколько секунд, чтобы сделать кадр, иначе люди задохнутся.

Влюбленные пары рискуют своей жизнью, чтобы быть заснятыми в объятиях друг друга в вакуумной упаковке для странных фотографий, которые в моде в Токио , пишет , пишет Misstits.ru





Фотограф Хал Кавагути запаковывает людей в вакуумную упаковку, высасывая из нее воздух. У него есть всего несколько секунд, чтобы сделать кадр, иначе люди задохнутся. Рядом на непредвиденный случай всегда находится фельдшер.









Несмотря на опасность такой затеи, у фотографа нет отбоя от клиентов! Хал Кавагути говорит, что таким образом он дает влюбленным проявить свою близость и силу чувств.









«Сначала я болтаю с парами и рассказываю им, что будет происходить. Потом идет репетиция…Затем они забираются в упаковку и я отсасываю воздух с помощью пылесоса. Это дает мне 4 секунды, чтобы сделать снимок».









Пара при этом должна задерживать дыхание в течение приблизительно десяти секунд или больше, в то время как происходит весь процесс.



