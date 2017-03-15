Глава российской делегации надеется, что вооруженная оппозиция Сирии все же приедет в Астану

«Мы все-таки надеемся на то, что сирийская вооруженная оппозиция прибудет сегодня вечером либо завтра утром. Считаем, что позиция отсутствия не в интересах сирийской оппозиции» - Лаврентьев.

Глава российской делегации надеется, что сирийская вооруженная оппозиция появится на третьем раунде астанинского процесса. Об этом Александр Лаврентьев сказал сегодня в Астане журналистам , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мы очень сожалеем, что сирийская вооруженная оппозиция не было на нынешней консультации. Если бы она присутствовала здесь, то ряд вопросов, в том числе и в интересах населения, проживающих на этих территориях, которые оппозиция контролирует, можно было бы решить в положительном ключе», - пояснил свою позицию глава российской делегации и специальный представитель президента РФ по вопросам Сирии Александр Лаврентьев.





«Мы все-таки надеемся на то, что сирийская вооруженная оппозиция прибудет сегодня вечером либо завтра утром. Считаем, что позиция отсутствия не в интересах сирийской оппозиции» - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана