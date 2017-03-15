Ильин посетовал на плохое оснащение водно-спасательных служб в Казахстане

Журналисты задали вопрос чиновнику касательно трагического случая в Семее, когда 10-летний мальчик провалился под лед на реке Иртыш и утонул. Тогда местные спасатели отмечали, что у них просто нет необходимых средств для проведения быстрых спасательных работ.

«Что касается трагического случая, который произошел у нас в Семее. Я выражаю соболезнования родителям ребенка и могу констатировать, что действительно на сегодняшний день оснащение подразделений водно-спасательной службы, которое раньше существовало, и мы присоединили их к оперативно-спасательному отряду Восточно-Казахстанской области, оставляет желать лучшего. Их оснащение практически составляет около 30-40% от положенного. Поэтому в этом отношении мы взяли на контроль ситуацию не только по Восточно-Казахстанской области, а по всем регионам», - сказал Юрий Ильин.



