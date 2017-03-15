Ильин посетовал на плохое оснащение водно-спасательных служб в Казахстане
15 марта 2017, 17:42
Этот связано с финансовыми возможностями государства.
Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин посетовал на плохое оснащение водно-спасательных служб в Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».
Журналисты задали вопрос чиновнику касательно трагического случая в Семее, когда 10-летний мальчик провалился под лед на реке Иртыш и утонул. Тогда местные спасатели отмечали, что у них просто нет необходимых средств для проведения быстрых спасательных работ.
«Что касается трагического случая, который произошел у нас в Семее. Я выражаю соболезнования родителям ребенка и могу констатировать, что действительно на сегодняшний день оснащение подразделений водно-спасательной службы, которое раньше существовало, и мы присоединили их к оперативно-спасательному отряду Восточно-Казахстанской области, оставляет желать лучшего. Их оснащение практически составляет около 30-40% от положенного. Поэтому в этом отношении мы взяли на контроль ситуацию не только по Восточно-Казахстанской области, а по всем регионам», - сказал Юрий Ильин.
Замминистра добавил, что этот вопрос связан и с финансовыми возможностями государства.
«То, что мы можем на сегодня констатировать, что на те потребности, которые нам необходимы, мы недополучаем финансирование. Но, тем не менее, есть прогноз, есть план, который будет поэтапно реализовываться в 2018 и последующие годы по оснащению наших подразделений», - добавил Юрий Ильин.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848997-856ff417ccea4e1f6c2df35aef2265b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...