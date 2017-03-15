Решать проблему совместно

В Казахстане проблеме ВИЧ-инфекции, в том числе ее профилактике в учреждениях уголовно-исполнительной системы, уделяется особое внимание.

Несмотря на достаточно большое количество применяемых препаратов и способов лечения СПИДа, результаты терапии ВИЧ в настоящее время не могут привести к полному выздоровлению. СПИД одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед человечеством в конце ХХ века. И дело не только в том, что в мире уже зарегистрированы миллионы инфицированных ВИЧ и более 200 тысяч уже погибло, что каждые пять минут на Земном шаре происходит заражение одного человека. Содержание и лечение больных и инфицированных, разработка и производство диагностических и лечебных препаратов, проведение фундаментальных научных исследований стоят миллиарды долларов. Профилактика СПИДа включает в себя пропаганду средств предупреждения заражения ВИЧ, изменение образа жизни людей, сведение к минимуму факторов риска среди лиц, относящихся к группам повышенной опасности инфицирования ВИЧ, изучение социальных условий, способствующих распространению заболевания СПИДом.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Павлодарской области все профилактические мероприятия по ВИЧ/СПИД проводятся в соответствии с ведомственными и вневедомственными нормативно-правовыми актами РК. Основными нормативными документами являются Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», где определены гарантии ВИЧ-позитивных и больных СПИДом осужденных и Государственная программа развития здравоохранения РК на 2011 2015 годы «Саламатты Қазақстан», где также отражены основные задачи уголовно-исполнительной системы по реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции среди осужденных.

На основании законодательства, регламентирующего профилактические мероприятия, медицинская служба ДУИС по Павлодарской области инициировала и разработала совместно с Управлением здравоохранения области при согласовании с ОЦ СПИД области план профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИД в исправительных учреждениях Павлодарской области. Данный документ четко определил действия каждого ведомства при проведении совместных профилактических мероприятий.

С целью повышения информированности осужденных, личного состава, медицинских работников исправительных учреждений по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях организовываются обучающие семинары, информационно-образовательная работа проводится в виде изготовления и распространения информационных материалов, ежегодно проходит дозорный эпидемиологический надзор, обеспечивается динамическое диспансерное наблюдение и своевременная консультация ВИЧ-инфицированных специалистами Центра, к проведению профилактической работы по ВИЧ-инфекции привлекаются волонтеры из неправительственных организаций.

Разъяснительная работа по профилактике ВИЧ-инфекции с прикрепленным контингентом начинается при поступлении их в ИУ и СИЗО, проводится дотестовое и послетестовое консультирование, выдаются памятки по профилактике ВИЧ-инфекции. Обследование спецконтингента проводится в обязательном порядке при поступлении, через шесть месяцев после поступления и перед освобождением, а также по желанию осужденного в период отбывания наказания. ВИЧ-инфицированные осужденные по показаниям специалистов СПИД-центра получают антиретровирусную терапию. В учреждениях работает образовательная программа «равный равному», по которой волонтеры из числа спецконтингента проводят информационные беседы с другими осужденными о мерах профилактики. Также для привлечения внимания осужденных к проблемам ВИЧ-инфекции, каждый год проводится месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом, с культурно-массовыми мероприятиями, такими, как КВН, конкурс на лучший тематический плакат, конкурсы художественных номеров. В этом году месячник проходит под девизом «Я за профилактику ВИЧ».

Все эти меры направлены на совершенствование оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, на повышение информированности осужденных и следственно-арестованных в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, недопущение заражения осужденных ВИЧ-инфекцией и обеспечения ВИЧ-инфицированных надлежащей информацией, психологической поддержкой, медицинской помощью и уходом. Эти приоритетные задачи отражены в Программе развития уголовно-исполнительной системы на 2012 - 2015 годы.

Жанар Шайдуллина,

гл. специалист врач группы МОО ДУИС по Павлодарской области, подполковник юстиции