Турция, Иран и Иордания поделились данными о расположении ИГИЛ и Джа́бхат ан-Нусра

Турция, Иран и Иордания предоставили России данные о местонахождении отрядов ИГИЛ и Джа́бхат ан-Нусра. Об этом сегодня сообщил глава российской делегации и специальный представитель президента РФ по вопросам Сирии Александр Лаврентьев. Сделано это было для размежевания умеренной оппозиции от вышеупомянутых исламских группировок и проведения более успешных контртеррористических операци й, передает корреспондент й, передает корреспондент Zakon.kz





«Вопрос размежевания исключительно важный и работа по нему продолжается в течении уже длительного времени, как вы знаете, - сказал глава российской делегации. - Полтора года мы прикладывали усилия, в том числе и с нашими американскими партнерами, в попытках размежевать умеренную оппозицию от ИГИЛ и Джа́бхат ан-Нусра. Но только лишь после подписания этих соглашений от 29 декабря нам удалось выйти на достаточно хорошую плотную работу по этому вопросу».





По его словам, Россия получила достаточно подробную информацию от турецкой и иранской сторон, и на данный момент идет накладывание карт друг на друга.





«То есть тех мест, которые обозначены в качестве зон подконтрольных именно ИГИЛ и Джа́бхат ан-Нусра, - пояснил Лаврентьев. - Хочу также подчеркнуть, что определенную поддержку в этом вопросе нам оказала и делегация Иордании, которая находилась здесь в качестве наблюдателя, и с которой у нас были достаточно интересные и плотные контакты. Мы обязательно их учтем их данные в работе над картами».





Размежевание умеренной оппозиции от исламских группировок, по его мнению, поможет обеспечить безопасность районов, находящихся под контролем оппозиции.





«Скажу больше, что, пользуясь случаем мы стараемся убедить сирийскую вооруженную оппозицию тоже оказать нам соответствующую помощь в определении места расположения отрядов Джа́бхат ан-Нусра» - добавил он



