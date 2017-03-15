МИД РК: Четвертый раунд Астанинского процесса пройдет 3-4 мая

Четвертый раунд Астанинского процесса пройдет 3-4 мая. Об этом сегодня журналистам заявил вице-министр иностранных дел РК Акылбек Камалдинов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы продолжаем наши усилия по достижению дополнительных документов. В этом контексте инициировали обсуждения по международной помощи, по сохранению культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии» - сказал Камалдинов.

Он еще раз обратил внимание журналистов на позицию Казахстана о необходимости политического решения конфликта в Сирии и роль Астанинского процесса, который дополняет Женевский.

«Мы приветствуем решения женевских переговоров, которые способствовали режиму прекращения огня, который действует с декабря 2016 года, которые были достигнуты в результате предыдущих астанинских переговоров, а также установление трехстороннего договора по режиму прекращения огня, основанный на взаимосвязи между Женевой и Астанинскими процессами», - сказала представитель казахстанского МИДа.

«Страны выразили свою поддержку в продолжение переговоров в Женеве в марте. Подчеркнули, что трехсторонние встречи будут продолжаться на высоком уровне. Правительство Сирии и представители оппозиции Сирии, также, как и другие стороны-наблюдатели могут быть приглашены на эти заседания. Страны-участницы приняли решение провести следующее заседание на высоком уровне в Астане 3-4 мая. И согласились повести экспертные консультации в апреле в 2017 году в Тегеране. Они также выразили благодарность президенту РК его превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахским властям за проведение этих встреч» - рассказал о позиции участников процесса Камалдинов.

Тем не менее, по его словам, пока важнейших прорывов в результате переговоров не произошло, хотя Астанинский и Женевский процессы привели к заключению режимов прекращения огня и боевых действий. Однако, говорить о финальном окончании конфликта в Сирии, по мнению Камалдинова, еще слишком рано.

«Казахстан и президент Нурсултан Назарбаев будут продолжать предоставлять не только место проведения, но и предлагать миротворческие предложения. Казахстан остаётся нейтральным и объективным посредником в этом конфликте. Астана продолжает быть подходящим местом для будущих переговоров по Сирии, - добавил он. - Мы полны решимости обеспечить то, что переговоры в Астане внесут свой вклад в достижение мира в Сирии».

Татьяна Ковалева