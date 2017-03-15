Прокуратура Уфы проверяет деятельность псевдоцелителей из Казахстана
15 марта 2017, 17:53
Они ставили диагнозы больным и принимались их лечить посредством нетрадиционной медицины.
В Уфе обнаружены псевдоцелители из Казахстана – в Учебно-спортивном культурном центре в Орджоникидзевском районе города они арендовали жилую комнату и оборудовали ее под место для приёма пациентов, пишет Ufatime.ru.
Не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, они ставили диагнозы больным и принимались их лечить посредством нетрадиционной медицины с помощью «духов предков» (кстати, одним из методов лечения были удары плетьми).
Они обещали пациентам скорое исцеление и отговаривали их от обращения к настоящим врачам.
В итоге прокуратура Орджоникидзевского района начала доследственную проверку для возбуждении уголовного дела по факту незаконной целительской деятельности. В ходе неё выяснилось, что граждане Казахстана арендуют помещение незаконно – при сдаче комнаты миграционная служба не была оповещена о приезде иностранцев. Результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.
Фото: rtr-vesti.ru
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