Прокуратура Уфы проверяет деятельность псевдоцелителей из Казахстана

Они ставили диагнозы больным и принимались их лечить посредством нетрадиционной медицины.

В Уфе обнаружены псевдоцелители из Казахстана – в Учебно-спортивном культурном центре в Орджоникидзевском районе города они арендовали жилую комнату и оборудовали ее под место для приёма пациентов, пишет пишет Ufatime.ru





Не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, они ставили диагнозы больным и принимались их лечить посредством нетрадиционной медицины с помощью «духов предков» (кстати, одним из методов лечения были удары плетьми).





Они обещали пациентам скорое исцеление и отговаривали их от обращения к настоящим врачам.





В итоге прокуратура Орджоникидзевского района начала доследственную проверку для возбуждении уголовного дела по факту незаконной целительской деятельности. В ходе неё выяснилось, что граждане Казахстана арендуют помещение незаконно – при сдаче комнаты миграционная служба не была оповещена о приезде иностранцев. Результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.



