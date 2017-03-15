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Лаврентьев: Уровень насилия в зонах действия режима прекращения огня заметно снизился

15 марта 2017, 17:55

Среди новых документов, которые находятся на столе переговоров, Лаврентьев выделил проект-положение о конституционной комиссии.


Несмотря на имеющиеся нарушения режима прекращения боевых действий, уровень насилия в зонах действия режима заметно снизился. Об этом сегодня в Астане рассказал глава российской делегации и специальный представитель президента РФ по вопросам Сирии Александр Лаврентьев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все участники встречи (третьего раунда Астанинского процесса – от авт.), без исключения, подтвердили, что, несмотря на имеющиеся нарушения режима прекращения боевых действий, уровень насилия в зонах действия режима заметно снизился. Несмотря на отсутствие на переговорах в Астане делегации сирийской вооруженной оппозиции, мы все-таки надеемся, что она изменит свою позицию, и по поступающей информации она намеревается приехать в Астану завтра утром. Будем надеяться», - сказал в своем заявлении от имени российской делегации Лаврентьев.

«Считаем, что переговоры между странами-гарантами и делегацией вооруженной сирийской оппозиции в Астане должны быть продолжены обязательно. Потому что только в ходе взаимного диалога можно решить имеющиеся проблемы» - добавил он.

Для проведения возможных подробных консультацию по интересующим вопросам вооруженную сирийскую оппозицию, в Астане остается часть делегации РФ, Турции и Ирана.

Основой для дискуссии на нынешнем раунде консультаций стали документы, разработанные российской стороной и направленные для рассмотрения всем участникам Астанинского процесса.

«Состоялся, по-нашему мнению, полезный обмен мнениями по этим документам, работа над которыми идет еще с предыдущего заседания, - пояснил он. - В первую очередь, речь идет о положении по примирившемуся району. В документе определен статус района, полномочия и обязательства стран-гарантов по выполнению достигнутых договоренностей. Документ принципиально важен, так как позволяет реально укрепить режим прекращения боевых действий».

Среди новых документов, которые находятся на столе переговоров, Лаврентьев выделил проект-положение о конституционной комиссии.

«Ее создание позволит обеспечить участие в разработке новой конституции Сирии широкие слои населения страны, придав импульс рассмотрению всего комплекса задач политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН в Женеве» - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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