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Смертник устроил взрыв во Дворце правосудия в Дамаске, есть жертвы

15 марта 2017, 18:02

Теракт произошел в старинной части сирийской столицы.


Взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в старинной части Дамаска. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Об этом сообщил государственный телеканал "Сурия", передает ТАСС.

По его данным, среди находившихся в зале людей есть убитые и раненые. Их число уточняется. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, при взрыве погибли по меньшей мере 25 человек.

К зданию прибыли кареты скорой помощи. Полицейские оцепили этот квартал столицы.

Дмитрий Зеленин.

Фото: РИА Новости. Михаил Воскресенский.

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