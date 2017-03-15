Смертник устроил взрыв во Дворце правосудия в Дамаске, есть жертвы
15 марта 2017, 18:02
Теракт произошел в старинной части сирийской столицы.
Взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в старинной части Дамаска. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Об этом сообщил государственный телеканал "Сурия", передает ТАСС.
По его данным, среди находившихся в зале людей есть убитые и раненые. Их число уточняется. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, при взрыве погибли по меньшей мере 25 человек.
К зданию прибыли кареты скорой помощи. Полицейские оцепили этот квартал столицы.
Дмитрий Зеленин.
Фото: РИА Новости. Михаил Воскресенский.
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