В Астане состоялась презентация интернет-портала Базы данных НПО

База данных НПО обеспечит открытость и прозрачность, доступность информации о деятельности НПО для общественности и доноров.

15 марта 2017 года Комитетом по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества организован семинар для неправительственных организаций города Астаны по представлению сведений в Базу данных НПО.





В рамках семинара состоялась презентация интернет-портала Базы данных НПО infonpo.kz. Интернет-портал разработан Комитетом по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан для представления сведений неправительственными организациями в Базу данных НПО.





Сведения представляются неправительственными организациями:





- через интернет-портал Базы данных НПО. Авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП, полученного в ЦОНе. При входе на интернет-портал Базы данных, неправительственные организации смогут ознакомиться с Руководством пользователя, где дан пошаговый алгоритм по работе с порталом.





- через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках, либо USB-флэш-накопителях в формате Word).





В ходе семинара представители неправительственных организаций задавали интересующие их вопросы: по заполнению форм отчетности в Базу данных НПО, по грантовому финансированию, по формированию тематик государственного социального заказа и другие.





Справочно: База данных НПО - информационная база данных, формируемая в целях обеспечения прозрачности деятельности неправительственных организаций и информирования общественности о них, а также для использования в рамках размещения государственного социального заказа, предоставления грантов и присуждения премий.

Что дает База данных НПО для самих НПО: База данных НПО обеспечит открытость и прозрачность, доступность информации о деятельности НПО для общественности и доноров. Через Базу данных НПО граждане, заинтересованные в помощи, могут получить необходимую информацию о НПО, другие НПО и доноры могут лучше узнать и подобрать потенциальных партнеров.



