В Алматы перекроют движение для подготовки к Наурызу
15 марта 2017, 18:22
На Старой площади будут устанавливать оборудование для проведения праздничных мероприятий.
В связи с подготовкой к празднованию Наурыза в Алматы 19 марта перекроют улицы в районе площади "Астана", сообщает пресс-служба ДВД города.
"В районе Старой площади будут проводиться строительно-монтажные работы по установке оборудования к мероприятию. В связи с этим 19 марта 2017 года будет перекрыта улица Толе би, в промежутке с Абылай хана до Фурманова, а также улица Панфилова, между Казыбек би и Богенбай батыра", — уточнили в департаменте внутренних дел.
Алматинцев просят заранее скорректировать свои маршруты.
Празднование Наурыза в Казахстане проходит 21, 22 и 23 марта. При этом день отдыха с субботы, 18 марта, перенесен на понедельник, 20 марта.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: pandaland.kz.
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