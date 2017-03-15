В Алматы перекроют движение для подготовки к Наурызу

На Старой площади будут устанавливать оборудование для проведения праздничных мероприятий.

В связи с подготовкой к празднованию Наурыза в Алматы 19 марта перекроют улицы в районе площади "Астана", сообщает пресс-служба ДВД города.





"В районе Старой площади будут проводиться строительно-монтажные работы по установке оборудования к мероприятию. В связи с этим 19 марта 2017 года будет перекрыта улица Толе би, в промежутке с Абылай хана до Фурманова, а также улица Панфилова, между Казыбек би и Богенбай батыра", — уточнили в департаменте внутренних дел.





Алматинцев просят заранее скорректировать свои маршруты.





Празднование Наурыза в Казахстане проходит 21, 22 и 23 марта. При этом день отдыха с субботы, 18 марта, перенесен на понедельник, 20 марта.







