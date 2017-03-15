В Алматы проведен семинар с торговой сетью Рамстор

На сегодняшний день, в городе Алматы в сети торговой компании ТОО «Рамстор» обслуживанием покупателей занимается 10 торговых предприятий. В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества продукции, а также предупреждения от последствий недостоверных результатов измерений по инициативе ТОО «Рамстор» на их площадке, Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с ЮФ РГП «КазИнСт», проведен семинар по разъяснению требований законодательства в сфере технического регулирования и метрологии, действующего на территории Республики Казахстан и в Евразийском экономическом союзе.

В работе семинара приняли участие специалисты отделов контроля качества, маркетологи и специалисты по таможенным вопросам ТОО «Рамстор», а также производители и участники внешнеэкономической деятельности, поставляющие свою продукцию для реализации в торговую сеть компании ТОО «Рамстор».

В частности, обратили внимание на маркировку продукции, которая играет большую роль для потребителя, требования к которой устанавливаются в документах законодательного уровня (технических регламентах Республики Казахстан (ТР РК) и Евразийского экономического союза - ТР ТС/ЕАЭС) и являются обязательными для применения и соблюдения как отечественными производителями, так и зарубежными поставщиками продукции. Хотя, как показывает надзорная практика, в различных торговых сетях все еще находится много видов продукции, которые не соответствуют указанным обязательным документам, т.к. не содержат маркировки на государственном и русском языках, что приводит или может привести к соответствующим санкциям к торговым предприятиям.

На примере казахстанского технического регламента «Об упаковке, маркировке, этикетировании и правилах их нанесения» (Утвержден в 2008 г., распространяется на все виды продукции, производимые и ввозимые на территорию республики, пересмотрен в 2016 г., с выходам новой версии ТР РК) рассказали о приоритетности законодательства Таможенного/Евразийского экономического союза перед казахстанским и исключении из него требований к маркировке всех видов продукции, которая подпадает под действие 35 технических регламентов (ТР ТС/ЕАЭС), которые, в т.ч., устанавливают требования к маркировке продукции..

Также обратили внимание на следующие положения, которые должны учитываться в торговле:

- Знак размещения продукции на рынке ТС/ЕАЭС (ЕАС) может проставляться только на продукции, подпадающей под действие ТР ТС/ЕАЭС. При этом в переходной период, который имеет каждый ТР ТС/ЕАЭС, на продукции может стоять национальный знак соответствия РК или если она ранее вообще не подлежала сертификации или декларированию - не иметь ни национального знака соответствия, ни таможенного ЕАС;

- продукция, прошедшая подтверждение соответствия на соответствие переходного законодательства (Решение КТС 620) или ТР ТС/ЕАЭС с выдачей документов ТС/ЕАЭС, дополнительных процедур подтверждения соответствия не проходит;

- продукция, прошедшая подтверждение соответствия до введения в действие ТР ТС/ЕАЭС (т.е. выпущенная в этот период) может реализовываться до окончания срока ее годности, а не а не только в переходный период после введения ТР ТС/ЕАЭС в действие, и многие другие важные положения и Решения ТС/ЕАЭС.

Также до участников семинара доведена информация о требованиях Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан в части осуществления государственного контроля и мерах административной ответственности за допущенные нарушения.