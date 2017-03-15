ҚТЖ обновляет пути рельсами казахстанского производства

Около 500 километров новых рельс поставлено и уложено на магистральной сети республики.

Свыше 70 тысяч тонн рельсовой продукции актюбинских производителей использовано при строительстве новых железных дорог,текущем и капитальном ремонте путей с марта прошлого года.





Около 500 километров новых рельс производства Актюбинского рельсобалочного завода поставлено и уложено на магистральной сети республики.





По словам менеджера Дирекции магистральной сети АО «НК «ҚТЖ» Серика Алиева, актюбинские рельсы поставляются для путевых ремонтных работ на все отделения железной дороги.





Продукция актюбинских производителей с прошлого года активно используется при укладке звеньев рельсошпальной решетки на участке строительства новых вторых путей железнодорожной линии Алматы-1-Шу, а также на подъездных путях к строящимся проектам паромного комплекса порта Курык и вокзального комплекса Астана. Для всех трех объектов в 2016 году поставлено порядка 14 тысяч тонн рельсов.





«Укладка длинномерных рельсов производства АРБЗ, отличающихся высокими эксплуатационными и техническими характеристиками,увеличивает протяженность бесстыковых участков магистрали. Это в свою очередь обеспечивает скоростное движение поездов, снижение расходов на содержание подвижного состава и самого пути, а также сокращает время в пути для пассажиров», - отмечает С. Алиев.





Для модернизации магистральной железнодорожной сети в рамках долгосрочного договора о закупке рельс, заключенного между АО «НК «ҚТЖ» и ТОО «АРБЗ», планируется поставка более 600 тысяч тонн рельсов до 2022 года.





Напомним, помимо насыщения внутреннего рынка актюбинские производители отправляют рельсовую продукцию на экспорт. В текущем году в рамках договоров будет поставлено свыше 60 тыс. тонн рельс в Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Грузию, Туркменистан, Российскую Федерацию, Эстонию и Иран.