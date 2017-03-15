Бухгалтер рассказала подробности обналичивания денежных средств для Жаманкулова

Бухгалтер также рассказала и о других финансовых махинациях при съемках «Феникса».

В Медеуском районном суде №2 города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении режиссера Тунгышбая Жаманкулова, обвиняемого в хищении 69 млн тенге при съемках кинокартины «Феникс». В ходе очередного заседания выступила бухгалтер Назгуль Жунусова, сообщает сообщает Казинформ





По словам Жунусовой, в мае 2014 года Жаманкулов пригласил ее на работу в качестве бухгалтера ТОО (Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS - прим.) для реализации кинопроекта «Феникс». Первый транш в 10,5 млн тенге прошел в марте 2014 года.





«Из этой суммы 8,3 млн тенге были направлены на расчетный счет сценариста. На производство фильма деньги поступили 15 мая 2014 года», - рассказала она.





Как рассказала свидетель, режиссер картины Тунгышбай Жаманкулов регулярно проводил собрания со съемочной группой кинокартины «Феникс». На собраниях обсуждались текущие рабочие моменты, а также Жаманкуловым давались поручения членам съемочной группы. Так, в июне 2014 года Жаманкулов в ходе собрания озвучил, что ему необходимо 6-7 млн тенге. Точную сумму свидетель не помнит.





«Он дал задание Наталье Юдиной (исполнительный продюсер кинокартины «Феникс» - прим.), чтобы она собрала эти деньги. Через неделю Юдина позвонила, чтобы я с расчетного счета сняла 717 тысяч тенге, т.к. ей не хватало этой суммы. Эти деньги в присутствии Керимжана Есбаева (директор кинокартины «Феникс» - прим.) я положила в сейф», - сообщила свидетель.





Назгуль Жунусова добавила, что со временем в сейфе накопилась необходимая сумма - 5,2 млн тенге. Эти деньги были переданы Жаманкулову.





«В январе 2015 года сняла с расчетного счета остаток денежных средств - 1,7 млн тенге, которые положила в шкаф в офисе ТОО, однако забыла об этом. В ходе следствия, вспомнив о данных деньгах, я положила их обратно на расчетный счет ТОО», - добавила она.





Помимо этого, Жунусова рассказала и о других финансовых махинациях при съемках «Феникса». «Я знаю, что выплачивалась дополнительная заработная плата режиссеру картины Жаныбекову и редактору картины Султанову». При этом денежные средства были обналичены и получены через поставщиков работ и услуг, привлеченных для создания кинокартины «Феникс».





Динара Балымбетова.



