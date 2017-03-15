В Жамбылской области созданы условия для развития предпринимательства

20 предпринимателей Шуского района были привлечены к административной ответственности полицейскими за торговлю вне мест, установленных местным исполнительным органом. Однако, как установил прокурор Шуской межрайонной прокуратурой Жамбылской области Жандос Бердикулов, акиматом такие места не были определены , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области





Таким образом, предприниматели привлекались к ответственности за упущения со стороны должностных лиц. В связи с этим административные производства были отменены прокуратурой района как незаконные.





Надзорным органом были проведены встречи с предпринимателями, которые указали на необходимость установления нестационарных мест торговли сельхозхозтоварами, что, конечно же, является подспорьем для предпринимателей, и выгодно государству в виде оплачиваемых ими налогов.





После внесения акта прокурорского реагирования, акиматом были определены места, где предприниматели могут спокойно торговать.





"Поддержка предпринимательства является одним из основных направлений государственной политики, создавать условия для этого обязанность каждого должностного лица – отметил прокурор района, поэтому нужно прислушиваться к проблемам предпринимателей и приложить все усилия для их разрешения".