В Дамаске прогремел второй взрыв
15 марта 2017, 19:35
Число погибших и пострадавших уточняется.
Террорист-смертник подорвал себя на территории ресторана в районе Ар-Рабва на северо-западе Дамаска, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.
По словам источника, представители органов правопорядка преследовали трех смертников, которые намеревались взорвать себя после теракта, произошедшего ранее в здании Дворца правосудия. Один из террористов, уточнил собеседник, вошел на территорию ресторана, после чего активировал взрывное устройство.
Как отметил источник, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, их число в настоящее время уточняется.
Фото: AFP 2017/ Stringer.
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