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В Дамаске прогремел второй взрыв

15 марта 2017, 19:35

Число погибших и пострадавших уточняется.


Террорист-смертник подорвал себя на территории ресторана в районе Ар-Рабва на северо-западе Дамаска, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.

По словам источника, представители органов правопорядка преследовали трех смертников, которые намеревались взорвать себя после теракта, произошедшего ранее в здании Дворца правосудия. Один из террористов, уточнил собеседник, вошел на территорию ресторана, после чего активировал взрывное устройство.

Как отметил источник, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, их число в настоящее время уточняется.

Фото: AFP 2017/ Stringer.

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