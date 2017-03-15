Эрдоган разорвет соглашение о городах-побратимах между Стамбулом и Роттердамом
15 марта 2017, 20:00
Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился в одностороннем порядке разорвать соглашение о городах-побратимах между Стамбулом и нидерландским городом Роттердам. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
Глава государства отметил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. «Невозможно быть побратимами с таким народом», — приводит издание его слова.
Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Depo Photos / Zumapress / Globallookpress.com.
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