Полиция Астаны установила личность карманника по видео в соцсетях
15 марта 2017, 20:12
Ранее 24-летний астанчанин привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские Астаны установили личность молодого человека, пытавшегося совершить кражу в одном из столичных автобусов, сообщает Казинформ.
По столичного ДВД, им оказался 24-летний житель столицы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
«Заявлений по данному факту не зарегистрировано, тем не менее, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям (...) Устанавливается его местонахождение», - сообщили в пресс-службе ДВД.
Согласно Карте уголовных правонарушений, в Астане с начала года совершено 4800 краж и 74 мелких хищения.
Фото: кадр из видео.
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