Полиция Астаны установила личность карманника по видео в соцсетях

Полицейские Астаны установили личность молодого человека, пытавшегося совершить кражу в одном из столичных автобусов, сообщает Казинформ





По столичного ДВД, им оказался 24-летний житель столицы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.





«Заявлений по данному факту не зарегистрировано, тем не менее, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям (...) Устанавливается его местонахождение», - сообщили в пресс-службе ДВД.





Согласно Карте уголовных правонарушений, в Астане с начала года совершено 4800 краж и 74 мелких хищения.





Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Мар 14 2017 в 11:29 PDT



