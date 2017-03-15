В четырех государственных вузах РК назначены ректоры

Сегодня под председательством депутата Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии по избранию ректоров шести государственных вузов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.





Это Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, Карагандинский государственный индустриальный университет, Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Таразский государственный педагогический институт и Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати.





На рассмотрение Республиканской конкурсной комиссии наблюдательными советами указанных шести вузов были рекомендованы 11 претендентов из 45 лиц, подавших заявки на конкурс.





По итогам собеседования с претендентами и обсуждения представленных ими программ развития вузов рекомендованы к назначению ректорами Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова Ердембеков Бауыржан, Карагандинского государственного индустриального университета Жаутиков Бахыт, Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева Омирбаев Серик, Таразского государственного педагогического института Кожамжарова Дариякуль.





По Каспийскому государственному университету технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и Таразскому государственному университету им. М.Х. Дулати конкурс признан несостоявшимся и рекомендовано Министерству образования и науки провести повторно конкурс.





Внедрение принципа выборности и подотчетности ректоров соответствует 78 шагу Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках поэтапного расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений.



