"Великая битва" за Европу начинается в Голландии

Сегодня в Нидерландах пройдут выборы в местный парламент, на которых одно из главных мест может занять Партия свободы «популиста-ксенофоба» Герта Вилдерса, пишет El País. Как утверждает издание, это голосование станет началом "великой битвы", в эпицентре которой окажется Европа, передает передает ИноТВ





Тень России и США нависла над выборами в Голландии, пишет El País. Сегодня в Нидерландах проводятся парламентские выборы, причём проходят они в необычной обстановке для этой маленькой страны, удалённой от великих мировых потрясений. Нидерландцы боятся оказаться посреди целой серии интриг и хитросплетений международного масштаба, которые порождает харизматичный популист-ксенофоб и противник единой Европы Герт Вилдерс.

К обеспокоенности голландцев по поводу возможного вмешательства России в электронную программу подсчёта голосов и к "распространяемым в соцсетях лживым новостям с печатью Москвы" добавляется и тот факт, что "близкие к Дональду Трампу люди крайне правого толка" занимались финансированием Вилдерса, говорится в статье.

Кроме того, накануне выборов стало известно о том, что он получил экономическую помощь от "активиста из наиболее экстремистских кругов США" Дэвида Горовица, пожертвовавшего за два года более $150 тыс. Партии свободы, лидером и, как утверждается в статье, "единственным членом" которой является Герт Вилдерс.

Личность Вилдерса, живущего под круглосуточной охраной и постоянно меняющего своё место жительства из страха, что на него совершат покушение, продолжает привлекать к себе внимание международной общественности, однако, согласно последним опросам, он уступил лидерство в предвыборной гонке. Произошло это в последние три дня, когда Партия свободы пропустила вперёд правых либералов во главе с нынешним премьером страны Марком Рютте. Между тем, как отмечает издание, неважно, кто наберёт больше всего голосов на выборах, — победителю придётся искать взаимопонимания с другими партиями, которые также получат часть голосов избирателей. Причём большинство лидеров партий уже ясно дали понять, что не будут предлагать кандидатуру Вилдерса на пост премьера, поскольку у него практически нет шансов сформировать следующее правительство, подчёркивается в статье.

В Нидерландах внимательно следят и за Москвой. По мере того как приближался день голосования, становилось всё более очевидным то, что по сети гуляют «лживые новости с расистским уклоном», говорится в статье.

"Кому они на руку? Вилдерсу, — объяснил газете El País эксперт по киберпреступности Сико ван де Меер из Нидерландского института международных отношений Клингендаля. — Если вы изучите источник, то окажетесь на российских веб-страницах. Это сложно доказать, я бы даже сказал невозможно, но не думаю, что это случайность. Всё походит на часть организованной кампании".

Попытка взломать электронную почту как минимум 100 местных чиновников, а также подозрения разведслужб по поводу того, что Россия заинтересована в том, чтобы оказать влияние на результаты выборов, заставили власти Нидерландов принять решение о проведении ручного подсчёта голосов, поскольку Министерство внутренних дел заявило, что использовавшаяся ранее электронная система подсчёта голосов уязвима. Кроме того, по данным нидерландской разведки, были зафиксированы кибератаки со стороны Китая и Ирана, которые, по всей видимости, заинтересованы в экономическом и политическом шпионаже. "Эта угроза реальна", — отмечается в статье.

Рональд Прис, эксперт в сфере технологий, который работал над голландскими системами безопасности, заявил, что атака на Нидерланды — это лишь "тренировка" перед выборами во Франции и Германии.

В завершение El País пишет: "Великая битва, в эпицентре которой находится Европа, вот-вот должна начаться".