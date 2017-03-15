Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Хакеры слили в Сеть интимные снимки главной героини "Гарри Поттера"

15 марта 2017, 21:30

Блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.


Новой жертвой хакеров стала, пожалуй, самая скромная актриса современности — Эмма Уотсон. Аккурат к премьере фильма "Красавица и чудовище", где знаменитая феминистка сыграла Белль, в Сеть слили эротические фото звезды "Гарри Поттера", пишет Life.

Предположительно, злоумышленники взломали iCloud Уотсон: снимки сделала сама актриса, когда лежала в ванне. Также в скандальный архив попали фото из примерочной, где Эмма выбирает себе купальник.

На снимках из ванной лица знаменитости не видно, однако блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.



Фото: Tele.ru.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...