Хакеры слили в Сеть интимные снимки главной героини "Гарри Поттера"

Блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.

Новой жертвой хакеров стала, пожалуй, самая скромная актриса современности — Эмма Уотсон. Аккурат к премьере фильма "Красавица и чудовище", где знаменитая феминистка сыграла Белль, в Сеть слили эротические фото звезды "Гарри Поттера" , пишет , пишет Life





Предположительно, злоумышленники взломали iCloud Уотсон: снимки сделала сама актриса, когда лежала в ванне. Также в скандальный архив попали фото из примерочной, где Эмма выбирает себе купальник.





На снимках из ванной лица знаменитости не видно, однако блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.









Фото: Tele.ru.



