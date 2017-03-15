Хакеры слили в Сеть интимные снимки главной героини "Гарри Поттера"
15 марта 2017, 21:30
Блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.
Новой жертвой хакеров стала, пожалуй, самая скромная актриса современности — Эмма Уотсон. Аккурат к премьере фильма "Красавица и чудовище", где знаменитая феминистка сыграла Белль, в Сеть слили эротические фото звезды "Гарри Поттера", пишет Life.
Предположительно, злоумышленники взломали iCloud Уотсон: снимки сделала сама актриса, когда лежала в ванне. Также в скандальный архив попали фото из примерочной, где Эмма выбирает себе купальник.
На снимках из ванной лица знаменитости не видно, однако блогеры уже сравнили отличительные черты изображённой на фото девушки и Эммы Уотсон.
Фото: Tele.ru.
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