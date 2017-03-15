В Дамаске задержали смертника, не успевшего совершить теракт
15 марта 2017, 21:50
Министр юстиции страны объяснил теракт у Дворца правосудия попыткой боевиков скрыть следы своих прошлых преступлений, так как в здании хранятся "многие важные документы".
Число жертв теракта у Дворца правосудия в Дамаске возросло до 35, силам безопасности удалось задержать еще одного смертника, не успевшего подорваться, сообщил РИА Новости министр юстиции страны Наджем аль-Ахмед.
Террорист-смертник ранее подорвался у входа в Дворец правосудия в Дамаске при попытке охраны остановить его. Сообщалось о 31 погибшем и более 60 раненых. Позднее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что полиция преследовала еще не менее трех террористов, один из них подорвал себя позднее в ресторане в трех километрах от места первого теракта. Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны, по предварительным данным, по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате подрыва смертника в районе Ар-Рабва сирийской столицы.
"Тридцать пять погибших и более 45 раненых мирных граждан", — сообщил аль-Ахмед последние данные о жертвах первой атаки. Он отметил, что жертв могло быть больше, если бы террорист пробрался бы внутрь здания, как планировал. По словам аль-Ахмеда, боевик для этого оделся в военную униформу и пытался смешаться с толпой.
Министр не уточнил, где удалось задержать сообщника террориста, и были ли с ними еще смертники, но отметил, что власти намерены вести расследование произошедшего.
Он объяснил теракт у Дворца правосудия попыткой боевиков скрыть следы своих прошлых преступлений, так как в здании хранятся "многие важные документы".
Фото: REUTERS/ Omar Sanadiki.
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