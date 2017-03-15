В МВД Сирии отреагировали на теракты в Дамаске

Ни одна из действующих на территории САР экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Серия громких терактов, совершенных в среду террористами-смертниками в Дамаске, не подорвет стойкость сирийского народа в борьбе с радикальным исламизмом. Об этом заявил в среду журналистами глава МВД Сирии Мухаммад аш-Шаар, передает Об этом заявил в среду журналистами глава МВД Сирии Мухаммад аш-Шаар, передает РИА Новости





"Терроризм не подорвет стойкости сирийского народа, и мы продолжим бороться с ним. У того, что случилось, не было иной цели, кроме как убийство людей", — сказал глава ведомства.





"От имени министерства внутренних дел и органов безопасности хочу заверить, что мы продолжим преследовать террористов повсюду. Мы полны решимости бороться с терроризмом в любых его проявлениях и где бы он ни проявлял себя", — подчеркнул министр.





Он также выразил убеждение, что у народа и Сирии, и всего остального мира "нет иного пути", кроме как сотрудничать в войне с экстремизмом для того, чтобы "вырвать его с корнем".





В среду террорист-смертник подорвал себя у входа во Дворец правосудия в Дамаске при попытке охраны остановить его. По последним данным, погибли 35 человек, еще от 45 до 60 получили ранения.





Позднее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что полиция преследовала еще не менее трех террористов, один из них подорвал себя позднее в ресторане в трех километрах от места первого теракта.





Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны, по предварительным данным, по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате подрыва смертника в районе Ар-Рабва.





Ни одна из действующих на территории САР экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Министр по делам примирения Сирии Али Хейдар заявил, что целью данных атак стал удар по процессу национального примирения и поиску политического решения кризиса в стране.





Евгений Орел.



