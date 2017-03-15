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Туркестанского стрелка отправили в колонию строгого режима

15 марта 2017, 22:24

Он осужден на 13 лет лишения свободы.


В Шымкенте отправили в колонию строгого режима туркестанского стрелка. Полгода назад он открыл стрельбу по прохожим и ранил из дробовика четверых человек, сообщает телеканал "КТК".

На скамье подсудимых 22-летний молодой человек. От нечего делать прошлым летом он начал палить из обреза в прохожих, все они оказались в больнице. К слову, так развлекался парень, уже имевший условную судимость за грабеж. Поэтому наказание для него судья огласил суровое – 13 лет.

Грозит уголовная ответственность и девушкам, которые в ту ночь были со стрелком. В суде они уверяли, что это не подсудимый открыл огонь из обреза. Правда, обвинение, что называется, камня на камне не оставило от их показаний, и теперь за дачу ложных показаний им грозит до 6 лет.


Марина Низовкина.

Фото: кадр из видео.

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