Туркестанского стрелка отправили в колонию строгого режима

В Шымкенте отправили в колонию строгого режима туркестанского стрелка. Полгода назад он открыл стрельбу по прохожим и ранил из дробовика четверых человек, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





На скамье подсудимых 22-летний молодой человек. От нечего делать прошлым летом он начал палить из обреза в прохожих, все они оказались в больнице. К слову, так развлекался парень, уже имевший условную судимость за грабеж. Поэтому наказание для него судья огласил суровое – 13 лет.





Грозит уголовная ответственность и девушкам, которые в ту ночь были со стрелком. В суде они уверяли, что это не подсудимый открыл огонь из обреза. Правда, обвинение, что называется, камня на камне не оставило от их показаний, и теперь за дачу ложных показаний им грозит до 6 лет.









Марина Низовкина.



