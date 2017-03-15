Туркестанского стрелка отправили в колонию строгого режима
15 марта 2017, 22:24
Он осужден на 13 лет лишения свободы.
В Шымкенте отправили в колонию строгого режима туркестанского стрелка. Полгода назад он открыл стрельбу по прохожим и ранил из дробовика четверых человек, сообщает телеканал "КТК".
На скамье подсудимых 22-летний молодой человек. От нечего делать прошлым летом он начал палить из обреза в прохожих, все они оказались в больнице. К слову, так развлекался парень, уже имевший условную судимость за грабеж. Поэтому наказание для него судья огласил суровое – 13 лет.
Грозит уголовная ответственность и девушкам, которые в ту ночь были со стрелком. В суде они уверяли, что это не подсудимый открыл огонь из обреза. Правда, обвинение, что называется, камня на камне не оставило от их показаний, и теперь за дачу ложных показаний им грозит до 6 лет.
Марина Низовкина.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849024-1b00da9e25eff6acb15b797640c37c82
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...