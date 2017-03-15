"Барыс" проиграл "Металлургу" в четвертом матче серии и вылетел из плей-офф КХЛ

Хоккеисты "Барыса" проиграли магнитогорскому "Металлургу" в четвертом матче серии и вылетели из плей-офф КХЛ, передает передает Vesti.kz





Встреча проходила в Астане сегодня, 15 марта, и завершилась со счетом 2:3 в овертайме в пользу гостей.





Счет в игре был открыт на 11-й минуте. Комбинацию с участием Брэндона Боченски и Найджела Доуса точным броском завершил последний. Второй период команды провели всухую, зато в третьем трижды поразили ворота.





Сначала "Металлург" дважды забил в большинстве и едва не переломил ход встречи. На 46-й минуте отличился Ян Коварж, а на 49-й Крис Ли. Однако спасла "Барыс" шайба Никиты Михайлиса на 53-й, которая перевела игру в овертайм.





В дополнительное время все решила шайба Яна Коваржа в большинстве на 79-й минуте, которая была засчитана после просмотра видеоповтора. Это позволило "Металлургу" выиграть четвертый матч, а вместе с ним - и серию.





Таким образом, "Металлург" с общим счетом 4:0 выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции. Его соперник определится в противостоянии "Ак Барса" и "Авангарда" (на данный момент счет в серии 2:1). Стоит отметить, что "Металлург" является действующим победителем Кубка Гагарина.





Для "Барыса" же девятый сезон КХЛ на этом завершен. Астанинский клуб в восьмой раз в своей истории сыграл в плей-офф и во второй раз не смог преодолеть барьер второго раунда.



