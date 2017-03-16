Трампа возмутил клип Snoop Dogg, в котором стреляют в "президента США"
16 марта 2017, 00:45
Американский лидер заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме музыкант получил бы за это тюремный срок.
Президент США Дональд Трамп возмутился клипом рэпера Snoop Dogg, в котором тот стреляет в персонажа, похожего на действующего главу Белого дома. Он выразил на своей странице в Twitter убеждение, что при его предшественнике Бараке Обаме музыкант получил бы за это тюремный срок, сообщает ТАСС.
"Вы можете себе представить, какой был бы шум, если бы Snoop Dogg, у которого карьера идет под откос, направил на Обаму пистолет и выстрелил? Его ждала бы тюрьма", - написал Трамп.
Ранее Snoop Dogg опубликовал новый клип на песню Lavender, снятый совместно с канадской группой Badbadnotgood. В нем действие происходит в мире клоунов, один из которых похож на Трампа. В клипе его бьют по голове и расстреливают из игрушечного пистолета.
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais.
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