Трампа возмутил клип Snoop Dogg, в котором стреляют в "президента США"

Американский лидер заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме музыкант получил бы за это тюремный срок.

Президент США Дональд Трамп возмутился клипом рэпера Snoop Dogg, в котором тот стреляет в персонажа, похожего на действующего главу Белого дома. Он выразил на своей странице в Twitter убеждение, что при его предшественнике Бараке Обаме музыкант получил бы за это тюремный срок, сообщает сообщает ТАСС





"Вы можете себе представить, какой был бы шум, если бы Snoop Dogg, у которого карьера идет под откос, направил на Обаму пистолет и выстрелил? Его ждала бы тюрьма", - написал Трамп.





Ранее Snoop Dogg опубликовал новый клип на песню Lavender, снятый совместно с канадской группой Badbadnotgood. В нем действие происходит в мире клоунов, один из которых похож на Трампа. В клипе его бьют по голове и расстреливают из игрушечного пистолета.



