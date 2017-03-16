Союзник США сбил квадрокоптер ценой в 200 долларов ракетой за три миллиона

Генерал американской армии Дэвид Перкинс на военном симпозиуме рассказал, что одна из стран-союзниц сбила дешевый квадрокоптер ракетой за три миллиона долларов. Видео его выступления опубликовано на YouTube , передает , передает РИА Новости





По словам Перкинса, чтобы сбить беспилотник, "очень близкий союзник" использовал зенитно-ракетный комплекс Patriot.





"Это сработало, они его достали <…> У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot", — сказал генерал.





При этом Перкинс усомнился в экономической целесообразности подобных действий. "На месте врага я бы подумал: "Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 300 долларов, чтобы у них закончились все ракеты Patriot", — отметил он.





Генерал не уточнил, о каком союзнике США идет речь и когда произошел инцидент.



