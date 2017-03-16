Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Союзник США сбил квадрокоптер ценой в 200 долларов ракетой за три миллиона

16 марта 2017, 00:58

Генерал Перкинс усомнился в экономической целесообразности подобных действий.


Генерал американской армии Дэвид Перкинс на военном симпозиуме рассказал, что одна из стран-союзниц сбила дешевый квадрокоптер ракетой за три миллиона долларов. Видео его выступления опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.

По словам Перкинса, чтобы сбить беспилотник, "очень близкий союзник" использовал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Это сработало, они его достали <…> У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot", — сказал генерал.

При этом Перкинс усомнился в экономической целесообразности подобных действий. "На месте врага я бы подумал: "Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 300 долларов, чтобы у них закончились все ракеты Patriot", — отметил он.

Генерал не уточнил, о каком союзнике США идет речь и когда произошел инцидент.

Фото: AP Photo/ Czarek Sokolowski.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...