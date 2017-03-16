Союзник США сбил квадрокоптер ценой в 200 долларов ракетой за три миллиона
16 марта 2017, 00:58
Генерал Перкинс усомнился в экономической целесообразности подобных действий.
Генерал американской армии Дэвид Перкинс на военном симпозиуме рассказал, что одна из стран-союзниц сбила дешевый квадрокоптер ракетой за три миллиона долларов. Видео его выступления опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.
По словам Перкинса, чтобы сбить беспилотник, "очень близкий союзник" использовал зенитно-ракетный комплекс Patriot.
"Это сработало, они его достали <…> У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot", — сказал генерал.
При этом Перкинс усомнился в экономической целесообразности подобных действий. "На месте врага я бы подумал: "Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 300 долларов, чтобы у них закончились все ракеты Patriot", — отметил он.
Генерал не уточнил, о каком союзнике США идет речь и когда произошел инцидент.
Фото: AP Photo/ Czarek Sokolowski.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849036-b22b4be99db7f7630c2d3f326d88f780
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...