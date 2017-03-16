Самыми коррумпированными в Казахстане остаются акиматы и правоохранительные органы
16 марта 2017, 01:32
Ситуация не изменится, пока госуслуги не переведут на электронный формат, чтобы исключить прямого контакта людей, считает Шпекбаев.
Самыми коррумпированными по-прежнему остаются акиматы, сельское хозяйство, правоохранительные органы и структурные подразделения Минфина. Такую статистику привёл сегодня заместитель Председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, сообщает телеканал "Астана".
Ситуация не изменится, пока госуслуги не переведут на электронный формат, чтобы исключить прямого контакта людей, считает Шпекбаев. Другой выход - оптимизация штата и высокая зарплата.
Алик Шпекбаев, заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции:
"Это оптимизация, отчасти сокращение госаппарата, за счет этого повышение заработной платы. Привлекается к ответственности тот, который получил взятку, но если не привлекается его непосредственный руководитель, то эффективность от этого очень низка. Поэтому мы сегодня ставим о повышении персональной ответственности руководителей за допущение коррупционных проявлений их подчиненными. Есть у нас структуры, по итогам года, где совершено более 500 фактов коррупционных проявлений. Это что такое.
И уже в кулуарах первого Конгресса гражданских инициатив Алик Шпекбаев подчеркнул, что в Казахстане ни один из руководителей не понёс наказание за коррупционные проступки своих подчинённых. Хотя на Западе после таких фактов увольняют весь аппарат.
Е. Сисенов.
Фото: azh.kz.
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