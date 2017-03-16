Цены на нефть ускорили рост после повышения ставки ФРС США

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.

Мировые цены на нефть в среду ускорили рост сразу после оглашения в 21.00 мск (00.00 аст) решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ее базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов, сообщает сообщает РИА Новости





По состоянию на 21.55 мск (00.55 аст) стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,85% — до 51,86 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,41% — до 48,86 доллара за баррель.





До объявления решения американского регулятора нефть марки Brent дорожала на 1,02%, а марки WTI — на 1,38%.





Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.



