Цены на нефть ускорили рост после повышения ставки ФРС США
16 марта 2017, 01:41
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.
Мировые цены на нефть в среду ускорили рост сразу после оглашения в 21.00 мск (00.00 аст) решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ее базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 21.55 мск (00.55 аст) стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,85% — до 51,86 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,41% — до 48,86 доллара за баррель.
До объявления решения американского регулятора нефть марки Brent дорожала на 1,02%, а марки WTI — на 1,38%.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.
Фото: РИА Новости. Максим Богодвид.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849039-21ce0ff8eb60ba8d16f2a259be9c8ecb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...