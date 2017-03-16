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Цены на нефть ускорили рост после повышения ставки ФРС США

16 марта 2017, 01:41

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.


Мировые цены на нефть в среду ускорили рост сразу после оглашения в 21.00 мск (00.00 аст) решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ее базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 21.55 мск (00.55 аст) стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,85% — до 51,86 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,41% — до 48,86 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора нефть марки Brent дорожала на 1,02%, а марки WTI — на 1,38%.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.

Фото: РИА Новости. Максим Богодвид.

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