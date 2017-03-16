В Алматы 51-летняя женщина родила первенца
16 марта 2017, 01:59
Крепкая малышка весом более 3х килограммов появилась на свет абсолютно здоровой.
Жительница Алматы после 50-ти испытала настоящее счастье материнства. Она родила первенца, разменяв шестой десяток, сообщает телеканал "Алматы".
Акушеры называют беспрецедентный для современной казахстанской гинекологии случай настоящим чудом. Крепкая малышка весом более 3х килограммов появилась на свет абсолютно здоровой.
Ласково и бережно долгожданного ребёнка из родильной в палату перевозит мама Сандугаш Кусметаева. Счастливого дня она ждала многие годы. Женщина посетила десятки клиник. Врачи ставили неутешительные диагнозы. Но 9 марта этого года произошло настоящее чудо - Сандугаш родила первенца - дочь, весом 3 килограмма 170 граммов. При встрече с нами счастливая мама едва сдерживала слёзы радости.
"Мы молились днями и ночами, ни на минуту не теряли надежды. И вот наши мечты сбылись, у нас родилась есть дочь. Я хочу всем женщинам пожелать счастья, и сказать, что никогда нельзя терять надежду. Мы с мужем прошли через многое и вот свершилось, мы ждали ребёнка почти 30 лет", - сказала житель Алматинской области Сандугаш Кусметаева.
В родильное отделение центра акушерства, гинекологии и перинатологии Сандугаш Кусметаева поступила неделю назад. Учитывая имевшиеся осложнения во время беременности и солидный возраст пациентки врачи сначала провели целый комплекс обследований, а потом решились провести операцию - кесарево сечение.
Сейчас мама и новорождённый чувствуют себя хорошо. Они находятся в отделении "мать и дитя". Врачи говорят, что этот случай поистине уникальный. Такого не было, ни в этом институте, ни в городе.
Опытные врачи признаются, им доводилось принимать роды у мамочек за сорок, но чтобы разменяв шестой десяток женщина родила первенца - такого акушеры не могут припомнить. Случай называют по-настоящему уникальным, порой даже молодым не удаётся выносить и родить здорового малыша.
"Существуют риски вынашивания данной беременности. С возрастом, естественно, гормональный фон организма и иммунитет, конечно, страдает. Поэтому данная беременность достаточно проблематично была выношена. Наш центр достаточно часто сталкивается с проблемами, ситуациями такими. Мы курируем весь Казахстан. У нас родоразрешается большое количество женщин и с тяжелейшими экстрагенитальными патологиями и данную пациентку можно отнести в эту категорию", -отметил заведующий отделением "мать и дитя" научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК Камиль Самитов.
Сандугаш Кусметаеву и её малышку накануне выписали из роддома. К слову, за последние 17 лет в Казахстане обсолютно здоровыми родились более 5,5 миллионов детей. Приблизительно, в течение года в стране на свет появляются свыше 400 тысяч малышей.
Ильзат Акчурин, Рашид Шукуралиев.
Фото: кадр из видео.
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