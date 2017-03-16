В Алматы 51-летняя женщина родила первенца

Жительница Алматы после 50-ти испытала настоящее счастье материнства. Она родила первенца, разменяв шестой десяток, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Алматы ".





Акушеры называют беспрецедентный для современной казахстанской гинекологии случай настоящим чудом. Крепкая малышка весом более 3х килограммов появилась на свет абсолютно здоровой.





Ласково и бережно долгожданного ребёнка из родильной в палату перевозит мама Сандугаш Кусметаева. Счастливого дня она ждала многие годы. Женщина посетила десятки клиник. Врачи ставили неутешительные диагнозы. Но 9 марта этого года произошло настоящее чудо - Сандугаш родила первенца - дочь, весом 3 килограмма 170 граммов. При встрече с нами счастливая мама едва сдерживала слёзы радости.





"Мы молились днями и ночами, ни на минуту не теряли надежды. И вот наши мечты сбылись, у нас родилась есть дочь. Я хочу всем женщинам пожелать счастья, и сказать, что никогда нельзя терять надежду. Мы с мужем прошли через многое и вот свершилось, мы ждали ребёнка почти 30 лет", - сказала житель Алматинской области Сандугаш Кусметаева.





В родильное отделение центра акушерства, гинекологии и перинатологии Сандугаш Кусметаева поступила неделю назад. Учитывая имевшиеся осложнения во время беременности и солидный возраст пациентки врачи сначала провели целый комплекс обследований, а потом решились провести операцию - кесарево сечение.





Сейчас мама и новорождённый чувствуют себя хорошо. Они находятся в отделении "мать и дитя". Врачи говорят, что этот случай поистине уникальный. Такого не было, ни в этом институте, ни в городе.





Опытные врачи признаются, им доводилось принимать роды у мамочек за сорок, но чтобы разменяв шестой десяток женщина родила первенца - такого акушеры не могут припомнить. Случай называют по-настоящему уникальным, порой даже молодым не удаётся выносить и родить здорового малыша.





"Существуют риски вынашивания данной беременности. С возрастом, естественно, гормональный фон организма и иммунитет, конечно, страдает. Поэтому данная беременность достаточно проблематично была выношена. Наш центр достаточно часто сталкивается с проблемами, ситуациями такими. Мы курируем весь Казахстан. У нас родоразрешается большое количество женщин и с тяжелейшими экстрагенитальными патологиями и данную пациентку можно отнести в эту категорию", -отметил заведующий отделением "мать и дитя" научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК Камиль Самитов.





Сандугаш Кусметаеву и её малышку накануне выписали из роддома. К слову, за последние 17 лет в Казахстане обсолютно здоровыми родились более 5,5 миллионов детей. Приблизительно, в течение года в стране на свет появляются свыше 400 тысяч малышей.









Ильзат Акчурин, Рашид Шукуралиев.



