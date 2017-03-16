Бывший гражданин Казахстана обвиняется в хакерской атаке на Yahoo

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали сообщения в СМИ о гражданстве уроженца Казахстана задержанного в Канаде. Его подозревают в хакерской атаке на платформу Yahoo,

Как сообщает ТАСС , власти США предъявили россиянам обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году, в результате которой были взломаны 500 млн учетных записей. По словам американских официальных лиц, обвинения выдвинуты в адрес двух сотрудников ФСБ РФ и "двух хакеров", с которыми те сотрудничали. Они объявили, что один из этих людей - Карим Баратов - был во вторник арестован в Канаде. Американцы поблагодарили за это канадских коллег, включая полицию Торонто.





На пресс-конференции Баратова упоминали в числе россиян, но газета The Washington Post пишет, что он уроженец Казахстана, имеющий канадское гражданство.





Имена остальных подозреваемых - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин, а также Алексей Белан. Последнему обвинения предъявлялись и ранее. Журналисты спрашивали, какое у Белана на самом деле гражданство, поскольку прежде он проходил по документам и как гражданин Латвии. Маккорд пообещала это уточнить.





Суть обвинений сводится к "краже информации о по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и "использовании этой информации для получения доступа к почтовым ящикам Yahoo и других поставщиков услуг электронной почты", включая компанию Google. По словам американцев, в результате россияне получили доступ к информации, представляющей как разведывательную, так и коммерческую ценность.



