Бывший гражданин Казахстана обвиняется в хакерской атаке на Yahoo
16 марта 2017, 02:00
Суть обвинений сводится к "краже информации о по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo.
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали сообщения в СМИ о гражданстве уроженца Казахстана задержанного в Канаде. Его подозревают в хакерской атаке на платформу Yahoo, передает Zakon.kz.
"Карим Баратов, фигурирующий в ряде СМИ по делу о взломе компьютерных сетей компании Yahoo, не является гражданином Казахстана. В 2011 году он оформил утрату гражданства Казахстана, в соответствии с законодательством РК", - говорится в сообщении МИД РК в Twitter.
Как сообщает ТАСС, власти США предъявили россиянам обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году, в результате которой были взломаны 500 млн учетных записей. По словам американских официальных лиц, обвинения выдвинуты в адрес двух сотрудников ФСБ РФ и "двух хакеров", с которыми те сотрудничали. Они объявили, что один из этих людей - Карим Баратов - был во вторник арестован в Канаде. Американцы поблагодарили за это канадских коллег, включая полицию Торонто.
На пресс-конференции Баратова упоминали в числе россиян, но газета The Washington Post пишет, что он уроженец Казахстана, имеющий канадское гражданство.
Имена остальных подозреваемых - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин, а также Алексей Белан. Последнему обвинения предъявлялись и ранее. Журналисты спрашивали, какое у Белана на самом деле гражданство, поскольку прежде он проходил по документам и как гражданин Латвии. Маккорд пообещала это уточнить.
Суть обвинений сводится к "краже информации о по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и "использовании этой информации для получения доступа к почтовым ящикам Yahoo и других поставщиков услуг электронной почты", включая компанию Google. По словам американцев, в результате россияне получили доступ к информации, представляющей как разведывательную, так и коммерческую ценность.
Фото: cnews.ru.
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