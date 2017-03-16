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Ветер и осадки ожидаются в Казахстане в четверг

16 марта 2017, 06:00

Местами сохранятся туман, усиление ветра.


С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке республики местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..

Местами сохраняется туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 4, облачно.

В Астане днем -8°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: РИА Новости

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