Ветер и осадки ожидаются в Казахстане в четверг
16 марта 2017, 06:00
Местами сохранятся туман, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке республики местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами сохраняется туман, усиление ветра.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 4, облачно.
В Астане днем -8°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: РИА Новости
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