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Канье Уэст и его семья находятся в трауре

16 марта 2017, 06:17

Эйвери не страдал серьезными заболеваниями.


Канье Уэст и вся его семья сейчас в трауре. Сын его двоюродного брата Рикки умер во сне, сообщает Hello.

Причиной мог стать синдром внезапной детской смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, Эйвери не страдал серьезными заболеваниями.

"Сегодняшний день был худшим в моей жизни! Я потерял своего маленького ребенка и обрел ангела! Отдыхай на небесах! Я люблю тебя, мой мальчик!" - написал в Instagram Рикки, опубликовав снимок Эйвери.

Фото: Hello

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