Канье Уэст и его семья находятся в трауре
16 марта 2017, 06:17
Эйвери не страдал серьезными заболеваниями.
Канье Уэст и вся его семья сейчас в трауре. Сын его двоюродного брата Рикки умер во сне, сообщает Hello.
Причиной мог стать синдром внезапной детской смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, Эйвери не страдал серьезными заболеваниями.
"Сегодняшний день был худшим в моей жизни! Я потерял своего маленького ребенка и обрел ангела! Отдыхай на небесах! Я люблю тебя, мой мальчик!" - написал в Instagram Рикки, опубликовав снимок Эйвери.
Фото: Hello
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