Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

"В ответ на ночной ракетный обстрел со стороны Газы ВВС Израиля нанесли удары по двум позициям ХАМАС на севере сектора Газы", — говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте вооруженных сил в Twitter.





По данным израильской армии, ракета, выпущенная со стороны сектора Газы, упала на открытой местности на юге Израиля в среду. Сирена тревоги не сработала, разрушений не зарегистрировано, в результате обстрела никто не пострадал.





Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.