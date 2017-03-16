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Нурлан Нигматулин прибыл с официальным визитом в Беларусь

16 марта 2017, 08:59

Запланированы встречи с руководством палат Национального собрания Беларуси.


Сегодня начался двухдневный официальный визит Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина в Республику Беларусь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Программой предусмотрено возложение венка к Вечному огню у Монумента Победы. Также запланированы встречи с руководством палат Национального собрания Беларуси.

В ходе визита предусматривается встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами Белорусского государственного университета, а также посещение Минского автомобильного завода.


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