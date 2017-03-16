В США выставили на продажу целый город
16 марта 2017, 09:03
Помимо шести жилых домов в Тиллере есть промышленные и торговые постройки.
У обладателей лишних 3,5 миллионов долларов есть возможность приобрести целый город, расположенный в 362 километрах от американского Портленда, штат Орегон, пишет Вести.ру со ссылкой на Yahoo!
В местечке под названием Тиллер живут два человека, его площадь составляет 100 гектаров. В маленьком городке шесть домов.
Нынешние жители Тиллера — бывший учитель, владеющий домом рядом со зданием недействующей школы, и пастор местной церкви. В предместьях городка проживают еще 250 человек. Местечком владеет местная семейная пара, которая выставила Тиллер на продажу еще в 2015 году, но тогда покупателя не нашлось, поэтому супруги решили снизить цену. Кстати, за дополнительные 350 тысяч долларов они готовы продать здание старой школы.
Помимо шести жилых домов в Тиллере есть промышленные и торговые постройки. В одном из местных зданий ранее размещались заправка и магазин.
Город был основан в 1902 году Аароном Тиллером, открывшим здесь почтовое отделение. Здесь жили семьи лесозаготовщиков, однако с годами местное деревообрабатывающее предприятие обанкротилось, и город опустел.
Фото: Flip
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849052-767cf82e55260b7e508a540cbd9f7b35
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...