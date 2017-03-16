В США выставили на продажу целый город

Помимо шести жилых домов в Тиллере есть промышленные и торговые постройки.

У обладателей лишних 3,5 миллионов долларов есть возможность приобрести целый город, расположенный в 362 километрах от американского Портленда, штат Орегон , пишет , пишет Вести.ру со ссылкой на Yahoo!





В местечке под названием Тиллер живут два человека, его площадь составляет 100 гектаров. В маленьком городке шесть домов.





Нынешние жители Тиллера — бывший учитель, владеющий домом рядом со зданием недействующей школы, и пастор местной церкви. В предместьях городка проживают еще 250 человек. Местечком владеет местная семейная пара, которая выставила Тиллер на продажу еще в 2015 году, но тогда покупателя не нашлось, поэтому супруги решили снизить цену. Кстати, за дополнительные 350 тысяч долларов они готовы продать здание старой школы.





Помимо шести жилых домов в Тиллере есть промышленные и торговые постройки. В одном из местных зданий ранее размещались заправка и магазин.





Город был основан в 1902 году Аароном Тиллером, открывшим здесь почтовое отделение. Здесь жили семьи лесозаготовщиков, однако с годами местное деревообрабатывающее предприятие обанкротилось, и город опустел.



