В Нидерландах объявлены предварительные итоги парламентских выборов

На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте. "Партия свободы", которая выступает против мигрантов и единого Евросоюза, не смогла выйти в лидеры. Она может претендовать лишь на 19 мест в парламенте. Такой же результат — еще у трех партий , пишет , пишет Вести.ру





А вот движение действующего премьера Марка Рютте занимает первое место и может рассчитывать на 32 мандата. Впрочем, этот результат стал своего рода поражением для премьера. На прошлых выборах партия получила на девять кресел больше.





Для формирования правящей коалиции в Нидерландах необходимо простое депутатское большинство. Это значит, что голландцам придется запастись терпением – впереди крайне сложные переговоры по объединению.





Наблюдатели отмечают, что у "Партии свободы" Герта Вилдерса — минимальные шансы войти в правящую коалицию. Все крупные движения уже заявили о том, что не собираются сотрудничать с крайне правыми.



