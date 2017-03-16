В Нидерландах объявлены предварительные итоги парламентских выборов
16 марта 2017, 09:17
Для формирования правящей коалиции необходимо простое депутатское большинство.
На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте. "Партия свободы", которая выступает против мигрантов и единого Евросоюза, не смогла выйти в лидеры. Она может претендовать лишь на 19 мест в парламенте. Такой же результат — еще у трех партий, пишет Вести.ру.
А вот движение действующего премьера Марка Рютте занимает первое место и может рассчитывать на 32 мандата. Впрочем, этот результат стал своего рода поражением для премьера. На прошлых выборах партия получила на девять кресел больше.
Для формирования правящей коалиции в Нидерландах необходимо простое депутатское большинство. Это значит, что голландцам придется запастись терпением – впереди крайне сложные переговоры по объединению.
Наблюдатели отмечают, что у "Партии свободы" Герта Вилдерса — минимальные шансы войти в правящую коалицию. Все крупные движения уже заявили о том, что не собираются сотрудничать с крайне правыми.
Фото: rtr-vesti.ru
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