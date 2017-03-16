Между Павлодарской и Омской областями активно развивается приграничное сотрудничество
16 марта 2017, 09:18
Из Павлодара в Омск ежедневно осуществляется до пяти автобусных рейсов, это 250-300 пассажиров, а с наступлением летнего сезона пассажиропоток возрастает.
О необходимости авиарейса Павлодар-Омск заявил в своем выступлении аким Павлодарской области Булат Бакауов на презентации инвестиционного и экономического потенциала двух регионов в Доме Дружбы, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
- Хорошим стимулом в развитии и укреплении стало бы открытие авиарейса Павлодар-Омск, - сказал Булат Бакауов.
Настоящее время такое сообщение отсутствует. При этом из Павлодара в Омск ежедневно осуществляется до пяти автобусных рейсов, это 250-300 пассажиров, а с наступлением летнего сезона пассажиропоток возрастает.
Аким Павлодарской области отметил, что необходимо развитие судоходства между нашими двумя регионами, необходимо углубить и дальше взаимодействовать в сферах образования, сельского хозяйства, культуры и бизнеса.
- Павлодарская область является для нас надежным экономическим партнером, это партнер, который проверен временем, - отметил в свою очередь губернатор Омской области Виктор Назаров.
- Наши территории объединяют не только географическое положение и климатические условия, нас объединяют река Иртыш, похожая экономика и общий план будущего, направленный на повышение качества жизни. Омская и Павлодарская области взаимодействуют во всех сферах – можно говорить о нефтехимии, сельском хозяйстве, промышленности, образовании, культуре и многом другом. Здесь был подписано дополнительное соглашение между регионами об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной и иных областях.
Елизавета Весленёва
Фото: Дархана Умырзакова
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