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Принц Гарри намерен познакомить свою девушку с королевой

16 марта 2017, 09:42

Встреча запланирована на День матери.


Принц Гарри намерен привести свою девушку актрису Меган Маркл во дворец и познакомить с королевой Великобритании Елизаветой II в День матери, передает "Комсомольская правда".

В этом году праздник выпадает на 26 марта. Близкие принца не сомневаются в серьезности его намерений. Более того, уже появились слухи, что пара может пожениться этим летом.

Ранее звезда сериала «Форс-мажоры» уже была представлена супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон. Сообщалось, что встреча девушки Гарри и герцогини Кембриджской прошла успешно. Теперь же принц намерен представить свою возлюбленную и остальным членам королевской семьи.

Добавим, что весной 2017 года в королевской семье запланировано еще одно торжество.

Замуж выходит сестра Кейт Пиппа Миддлтон. Примечательно, что девушка поставила условие, что на ее свадьбе должны присутствовать только замужние пары, чтобы ни одна свободная девушка не отвлекала в этот день внимание гостей.

Фото: spletnik.ru

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