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Расследование дела охранника, из-за халатности которого в суде погибла женщина, завершено

16 марта 2017, 09:48

В Костанайской области мужчина убил жену перед бракоразводным процессом.


28 февраля 2017 года в здании Амангельдинского районного суда, в зале судебного заседания, житель Амангельдинского района, прибывший на бракоразводный процесс, с применением складного ножа нанес своей супруге множество ножевых ранений, в результате чего потерпевшая скончалась, сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайской областной прокуратуры.

Учитывая, что Амангельдинский районный суд является объектом, подлежащим государственной охране силами УССО области, управлением специальных прокуроров прокуратуры области по вышеуказанному факту в отношении сотрудников полиции УССО области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 УК РК – халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Расследованием установлено, что 28 февраля 2017 года сотрудник полиции УССО Костанайской области МВД РК, осуществлял дежурство по охране Амангельдинского районного суда. Он в нарушение требований нормативно-правовых актов, будучи должностным лицом обязанным обеспечить надлежащий уровень пропускного режима, должным образом не проверил прибывших в суд посетителей, вследствие чего в здание суда пронесен складной нож, с применением которого совершено умышленное убийство.

В ходе досудебного расследования спецпрокурорами собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину сотрудника полиции УССО области в совершении халатности, повлекшего тяжкие последствия.

14 марта расследование по делу окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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