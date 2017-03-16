Казахстан временно отказался от ЭРА-ГЛОНАСС

Собственный источник ИА REGNUM сообщил редакции о том, что система ЭРА-ГЛОНАСС, стартовавшая в Казахстане вслед за Россией, отключена указанием вышестоящих организаций. В качестве срока временного отключения указываются два месяца. А в качестве причины — антитеррористические меры.





Но даже после возврата в рабочее состояние ЭРА-ГЛОНАСС сменится казахстанской системой реагирования и информирования — ЭВАК, которая должна начать свою работу до конца 2017 года. Обе системы будут синхронизированы.

Стоит отметить, что стартовавшая в рабочем режиме российская ЭРА-ГЛОНАСС, уже готовится претерпеть изменения функционала. Таким образом ситуацию с ввозом авто на территорию РФ ждут послабления.

Добавим, что по информации источника ИА REGNUM, никаких изменений в функциях ЭВАК ожидать не стоит. А значит ситуация с ввозом авто на территорию Казахстана, в отличие от РФ, кардинально не изменится.

На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.





«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная система экстренного реагирования при авариях. С 2017 г. абонентские терминалы системы планируется устанавливать на все автотранспортные средства, продаваемые в России. Предполагается, что внедрение системы приведёт к сокращению времени реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях, что позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах и повысить безопасность грузовых и пассажирских перевозок.





Система «ЭРА-ГЛОНАСС» представляет собой распределенную инфраструктуру оператора (включающую в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть сотовой связи по принципу «виртуального оператора») и устройства (автомобильная система в терминах стандарта), устанавливаемые в автомобили.

При аварии (согласно ГОСТ устройство должно распознавать фронтальное столкновение, боковое столкновение, удар сзади) автомобильное устройство в соответствии с заложенным в него алгоритмом определяет степень тяжести аварии, определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с инфраструктурой «ЭРА-ГЛОНАСС» и в соответствии с протоколом передаёт необходимые данные об аварии. Сигнал о бедствии имеет приоритетный статус и будет передан через любого сотового оператора, чей сигнал в данном месте будет самый сильный. Если сеть будет перегружена множеством телефонных звонков, то их можно прервать для передачи экстренной информации.

Совершить вызов можно и вручную — нажатием специальной кнопки SOS. В этом случае оператор контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС» голосом уточняет детали происшествия и в случае подтверждения информации или при отсутствии ответа направляет службы экстренного реагирования, например, спасателей, Скорую помощь, сотрудников полиции. Водитель или пассажиры могут также вручную включить устройство, передать данные и связаться с оператором.





«ЭВАК» - казахстанская система экстренного вызова при авариях и катастрофах. Эта инфраструктура будет присутствовать на всей территории Республики Казахстан и контролировать всю сеть автодорог. Создается она для оперативного реагирования на автомобильные аварии со стороны полиции и других оперативных служб. Для подключения к системе надо иметь специальный бортовой терминал. При срабатывании датчиков ДТП или при нажатии тревожной кнопки система передает сигнал экстренной помощи в центр реагирования. С определенного момента все новые автомобили в Республике Казахстан будут оснащаться подобными устройствами, а владельцы старых авто смогут установить их самостоятельно.





Система «ЭВАК», как следует из ее названия (ЭВАК — «экстренный вызов при авариях») предназначена для уменьшения количества ДТП и для ускорения ликвидации их последствий. По замыслу создателей, при аварии терминал системы, установленный в автомобиле, будет автоматически или вручную включаться и передавать информацию о транспортном средстве, включая его точные координаты, на диспетчерский пункт «Системы 112». Диспетчер получает возможность разговаривать с водителем и, получив подтверждение, организует выезд служб экстренного реагирования.





Основным назначением проекта является повышение безопасности дорожного движения. Предполагается, что при тяжелой аварии система будет самостоятельно передавать информацию о транспортном средстве, включая его координаты, на диспетчерский пункт. Диспетчер получит возможность связаться с водителем и, получив подтверждение, организует выезд служб экстренного реагирования. Включить бортовой терминал можно будет и вручную. Ожидается, что при использовании системы «ЭВАК» время прибытия скорой помощи и спасателей к месту аварии должно сократиться в среднем на 30%.



