В Шымкенте начнется строительство проекта по сокращению транспортного затора

В этом году должно завершится строительство участка дороги от ул. Аргынбекова до Темирлановского шоссе.

В этом году в Шымкенте должно завершится строительство участка дороги от ул. Аргынбекова до Темирлановского шоссе. Кроме того, расположенным в городе рынкам необходимо придать современный вид и создать условия для тех, кто занимается торговлей. Об этом в ходе объезда по городу Шымкент сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





В первую очередь, глава региона ознакомился с ходом строительства участка дороги по ул. Аргынбекова в микрорайоне «Самал-3». Отметим, что строительство дороги протяженностью 2,9 км началось летом прошлого года.





На сегодняшний день, подрядной организацией ТОО «АРТ Құрылыс» завершены строительные работы всего лишь 150 метров дороги. А оставшуюся часть дороги планируют сдать в эксплуатацию осенью, так как при строительстве из 51 объектов 21 подтвердили свое согласие. Вместе с тем, аким области поручил завершить строительство в течение 2 месяцев.





«Нет необходимости растягивать строительство дороги протяженностью 2,9 км до осени. Необходимые для строительства финансовые средства выделены полностью. Поручаю завершить строительство в течение 2 месяцев, не растягивая до осени. Нужно в кратчайшие сроки изучить опыт турецких строителей. Если работа будет полностью завершена, то это позволить сократить в Шымкенте транспортные заторы», - сказал Ж.Туймебаев.





После этого рабочая группа ознакомилась со строительством дороги на пересечении Тамерлановского шоссе, вблизи рынка «Бекжан». Общая стоимость проекта составляет 1 млрд. 737 млн. тенге. Строительные работы начались в этом году. После реализации проекта, на этом участке будет кардинально решена проблема транспортных пробок в направлении Ташкента, Туркестана и Алматы.





Наряду с этим, глава региона осмотрел рынок «Бекжан» и прилегающий к нему автовокзал. Площадь автовокзала составляет 23 тыс. кв. метров, и принимают в сутки 250 автобусов. На автовокзале для около 5 тыс. пассажиров свои услуги оказывают 17 пассажирских перевозчиков.





Стоит отметить, что глава региона дал положительную оценку работе реконструированного современного комплекса, и посоветовал руководству рынка выделить необходимые торговые ряды отечественным производителям.





Фото: ontustik.gov.kz







