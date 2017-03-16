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В сети появилось видео падения внедорожника в реку в Усть-Каменогорске

16 марта 2017, 10:01

Поражает выдержка водителя, который в момент падения в реку не произнес ни слова.


В Интернет выложили запись с регистратора внедорожника, который 15 марта упал в Ульбу в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.

"Вот вашему вниманию предстает видео от первого лица момента аварии под мостом. Эта новость облетела все республиканские СМИ, в которых освещалась новость, как в городе Усть-Каменогорск произошло происшествие с автомобилем TOYOTA PRADO, который оказался в русле реки Ульба", - говорится в описании к видео.

На ролике видно, что внедорожник занесло на повороте и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi. Возможно, водитель до последнего пытался избежать столкновения, и выкрутил руль вправо, поэтому машину и выбросило с дороги.

Напомним, инцидент произошел 15 марта на проезде под Ульбинским мостом с правой стороны реки.

видео: Стрингеры Казахстана

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