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Молодежь ЮКО провела акцию «Подари жизнь вместе с нами»

16 марта 2017, 10:07

В акции приняли участие более 200 студентов, сотрудники областного управления по вопросам молодежной политики и КГУ «Молодежный ресурсный центр», а также члены и волонтеры школы, представители СМИ.


В Шымкенте в областном центре крови прошла акция «Подари жизнь вместе с нами». Данная акция была организована волонтерами международной специализированной выставки «EXPO 2017» волонтерской школы «Бізбен бірге» при коммунальном государственном учреждении «Молодежный ресурсный центр», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В акции приняли участие более 200 студентов, сотрудники областного управления по вопросам молодежной политики и КГУ «Молодежный ресурсный центр», а также члены и волонтеры школы, представители СМИ.

В этот день, при содействии добровольных доноров удалось собрать около 100 литров крови, тем самым подарив надежду пациентам страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Единственным источником крови является донор. Другими словами, это совершеннолетний, здоровый, отзывчивый человек, который готов помочь спасти жизни людей. Отметим, что по статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови.

Фото: ontustik.gov.kz


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