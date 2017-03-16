Общественники Казахстана предлагают пять масштабных антикоррупционных проектов

Сегодня, 15 марта, был проведен І Конгресс гражданских инициатив по вопросам противодействия коррупции. Мероприятие инициировали активные сторонники антикоррупционной политики государства - Гражданский Альянс Казахстана, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и Первый антикоррупционный медиацентр, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции данная инициатива была поддержана и оказано содействие в организации мероприятия.

В работе Конгресса приняли участие депутаты Парламента, руководители государственных органов, представители гражданского сектора, профсоюзных, этнокультурных объединений и других институтов гражданского общества.

В рамках мероприятия широко обсуждались вопросы формирования всеобщего неприятия коррупции, вовлечения общества в реализацию антикоррупционных инициатив.

Также было отмечено о новых подходах Агентства к разъяснительной работе. В рамках программы «От двери к двери» в марте все жители столицы вместе со счетами об оплате коммунальных услуг получили антикоррупционные памятки. В то же время под слоганом «В будущее без взяток. Вместе!» начала свою работу антикоррупционная мобильная группа. Мобильная группа проводит разъяснительные мероприятия в трудовых коллективах, а также осуществляет прием граждан.

Кроме того Агентством совместно с Гражданским Альянсом, Федерацией профсоюзов Казахстана и Первым антикоррупционным медиацентром запланирована реализация 5 проектов:

- общественный аудит методом «тайный покупатель»;

- рассмотрение конфликта интересов на госслужбе;

- мониторинг государственных закупок на предмет обоснованности цен на закупаемые услуги и товары;

- антикоррупционное просвещение в трудовых коллективах и анализ коррупционных рисков;

- «Десять шагов по противодействию коррупции «на дорогах».

Совместно с Гражданским альянсом планируется провести общественный аудит методом «тайный покупатель» всех социально значимых госуслуг, по результатам которого будут выявлено наличие препятствий и административных барьеров и предложены наиболее эффективные контрмеры.

Совместная служба близких родственников, аффилированность при госзакупах очевидны для коллег и общественности, их неравнодушное отношение - сообщение о подобных фактах сделает эту работу наиболее эффективной.

Кроме того с участием общественности планируется проведение мониторинга государственных закупок на предмет обоснованности цен на закупаемые услуги и товары.

Разветвленная сеть и отраслевая специализация Федерации профсоюзов Казахстана позволят охватить антикоррупционным просвещением трудовые коллективы и проводить глубокий и обстоятельный анализ коррупционных рисков в соответствующих сферах. Определены восемь сфер, которые будут проанализированы с участием представителей отраслевых профсоюзов.

Воплощая принцип «не давать и не брать взяток», Первый антикоррупционный медиацентр совместно с Агентством реализует во всех регионах страны специальный проект «Десять шагов по противодействию коррупции «на дорогах», направленный трансформацию взаимоотношений дорожных полицейских и участников дорожного движения. Основная цель - искоренение коррупционной модели поведения с обеих сторон и реализация принципа «не давать и не брать взяток».

В целом участники конгресса высоко оценили новые антикоррупционные инициативы и выразили готовность к сотрудничеству по формированию в обществе неприятия коррупции.