Трамп: Я жертва крупной кампании по дискредитации со стороны СМИ
16 марта 2017, 10:07
Он считает, что Демпартия и близкие к ней СМИ сознательно публикуют недостоверную информацию.
Президент США Дональд Трамп считает себя жертвой самой крупной кампании по дискредитации со стороны американских СМИ в истории. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
Трамп убежден, что оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ сознательно публикуют недостоверную информацию, чтобы дискредитировать и делегитимизировать его самого и его администрацию. Он даже публично называл продемократические медиа "врагами народа".
"Я говорю о сфабрикованных новостях, которых немало. Они (СМИ) прекрасно понимают, о чем я говорю и что именно имею в виду", - сказал он, назвав в качестве наиболее ярких примеров газеты The New York Times и The Washington Post, телекомпании CBS, NBC и CNN.
"В истории еще не было человека, о котором СМИ публиковали бы такое количество бесчестных материалов, как обо мне. О чем бы не шла речь, какой бы позитив или замечательная вещь не упоминались, они пишут об этом в негативном ключе", - посетовал президент.
Фото: ridus.ru
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